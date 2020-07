Gdzie jest burza? W poniedziałek 20 lipca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla całego kraju. W większości kraju opady wyniosą od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, a porywy wiatru - nawet do 90 km/h. Miejscami może także padać grad.

Jak podaje IMGW, w poniedziałek po południu do Polski zaczęło napływać od zachodu chłodniejsze powietrze polarne morskie. Chłodny front zostanie nad Polską do końca tygodnia.

Pogoda na 7 dni. Ochłodzenie, burze, deszcz

We wtorek przelotne opady deszczu zwłaszcza na południowym wschodzie i północy kraju. Na południu Małopolski i Podkarpacia możliwe burze i tam prognozowane sumy opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni Celsjusza. Nad morzem około 18 stopni.

W kolejnych dniach zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami, głównie na północy kraju, a w piątek prawie w całym kraju, przelotne opady deszczu, w piątek możliwe lokalne burze. W sobotę słaby deszcz także na południu i południowym wschodzie.

Noce stosunkowo chłodne, temperatura od 7 do 13 stopni. Dni umiarkowanie ciepłe, od 18 do 23 stopni, w piątek do 24 stopni Celsjusza na południu kraju. Nad morzem i w dolinach górskich około 17 stopni. Wiatr nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, w burzach porywy do 70 km/h.

Według prognozy IMGW, jest szansa na pogodną niedzielę, nadal bez upału.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/IMGW