Pogoda długoterminowa. Nadciąga fala ciepła. Temperatura wzrośnie do 20 stopni

Prognoza pogody na przedostatni tydzień października wygląda wyjątkowo optymistycznie. Do Polski nadchodzi fala ciepła. W czwartek na południowym zachodzie kraju temperatura maksymalna może wynieść nawet 20 stopni Celsjusza. Pogodnie zapowiada się również najbliższy weekend.

Pogoda długoterminowa. Ocieplenie i 20 stopni na termometrach

Noc z poniedziałku na wtorek będzie w całym kraju mglista i zimna. Lokalnie na północnym wschodzie i w centrum temperatura spadnie do -1 stopnia, wystąpią też przygruntowe przymrozki do -4 stopni Celsjusza. Miejscami na drogach może być ślisko.

We wtorek 20 października będzie na ogół pogodnie i bez opadów. Temperatura wyniesie od 7 stopni na północnym wschodzie do 14 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu. Nieco cieplej – noc już bez przymrozków, a temperatura maksymalna od 11 do 15 stopni.

Czwartek będzie najcieplejszym dniem nadchodzącego tygodnia – temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni miejscami na północy i wschodzie do 20 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Wiatr okresami będzie dość silny, w porywach do 60 km/h, a na wybrzeżu okresami silny, w porywach do 75 km/h. Jedynie na północy kraju miejscami słabe opady deszczu.

W piątek zachmurzenie duże, w północnej połowie kraju większe przejaśnienia. Na południu słabe opady deszczu lub mżawki, na wybrzeżu miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień od 10 stopni miejscami na północy do 15 stopni Celsjusza na południu.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni na północnym wschodzie do 15 stopni na zachodzie i południu. W niedzielę w całym kraju na ogół pogodnie i bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 12 stopni na północnym wschodzie do 17 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr jedynie na Pomorzu chwilami porywisty.

RadioZET.pl/IMGW