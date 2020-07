Pogoda: We wtorek ekstremalny upał. Później spora zmiana w pogodzie

Poniedziałek będzie na ogół pogodny, choć okresami będzie się chmurzyć i miejscami we wschodniej połowie kraju i na północy, pojawią się opady deszczu, a na wschodzie spodziewać się należy również burz z gradem i intensywnymi opadami deszczu, do 35 mm. Będzie ciepło, od 23 do 27 stopni. Jedynie nad morzem chłodniej, od 21 do 23 stopni Celsjusza. Wiatr

będzie na ogół słaby, zmienny. Podczas burz na wschodzie porywy wiatru mogą dochodzić

do 80 km/h.

Wtorek zapowiada się upalnie. Temperatura w wielu miejscach kraju osiągać będzie 30°C, co tego lata jest rzadkością. Najchłodniej będzie nad morzem, od 24 do 26 stopni, a najcieplej na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, do 33 stopni Celsjusza. W zachodniej połowie kraju będzie burzowo. Burzom towarzyszyć będą opady deszczu do 25 mm, lokalnie grad oraz porywy wiatru do 90 km/h.

Strefa burz przemieszczać się będzie w nocy z wtorku na środę oraz w środę na wschód kraju. Na zachodzie będzie już więcej słońca, a na wschodzie deszcz i burze, okresami z intensywnym deszcze, gradem i porywami wiatru do 90 km/h. Zdecydowanie chłodniej, od 19 stopni nad morzem do 25 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Cieplej jeszcze jedynie na południowym wschodzie, do 29 stopni.

Pogoda na koniec lipca. Od czwartku ochłodzenie

Kolejne dni przyniosą uspokojenie pogody. Będzie dużo słońca, jedynie miejscami, głównie na północy pojawiać się będą przelotne opady deszczu. W czwartek i piątek jeszcze dość chłodno, od 18 do 22 stopni Celsjusza. Jedynie na południowym zachodzie cieplej, do 25 stopni Celsjusza. Od soboty już niemal w całym kraju od 25 do 28 stopni. Na północy nieco chłodniej, od 22 do 25 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/IMGW