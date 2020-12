Pogoda w Polsce pomimo niewielkiego wzrostu temperatur znów zrobi się niebezpieczna. W środę wieczorem i w nocy ze środy na czwartek w wielu regionach kraju temperatura spadnie do minus trzech stopni Celsjusza. Synoptycy IMGW prognozują wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu, miejscami powodujących gołoledź. Szczególną uwagę na drogach powinni zachować kierowcy. Niebezpiecznie może być również na chodnikach. Alert pierwszego stopnia dotyczy marznących opadów na terenie:

południowych powiatów woj. świętokrzyskiego,

północnych Małopolski,

północno-wschodnich Górnego Śląska,

zachodnio-północnych Podkarpacia.

Ostrzeżenia obowiązują od środy wieczorem do czwartku rano. Dodatkowo IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami, które pojawią się w środę wieczorem i będą trwały do czwartku rano. Widoczność może być ograniczona do 200 metrów, a miejscami nawet do 100 metrów. Alerty obowiązują w następujących województwach: łódzkim, wielkopolskim, lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia. IMGW przypomina o przestrzeganiu wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia oraz o dostosowaniu swoich planów do warunków pogodowych.

Pogoda na czwartek 17 grudnia

W czwartek Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia, w strefie frontu okluzji związanego z niżem znad północno-zachodniej Rosji. Front ten odsuwał się będzie na wschód, po południu nad zachód kraju nasunie się strefa kolejnego frontu okluzji związanego z niżem z ośrodkiem nad Morzem Norweskim. Pozostaniemy w polarnej morskiej masie powietrza.

Lokalnie w centrum słabe opady mżawki, po południu na krańcach zachodnich deszcz. Miejscami mgły, w pierwszej części dnia ograniczające widzialność do 100 metrów, a po południu na wschodzie i w centrum do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na Podhalu i 2 stopni Celsjusza na wschodzie do 6-7 stopni Celsjusza na zachodzie kraju.

