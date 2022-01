Pogoda może być niebezpieczna. IMGW wydał ostrzeżenia dla 9 województw

Pogoda w środę i ze środy na czwartek może być niebezpieczna. W całym kraju jest pochmurno. Spodziewane są opady śniegu, deszczu i deszczu ze śniegiem. Jedynie na wschodzie kraju jest dość mroźno. Na północy i zachodzie pada marznący deszcz powodujący gołoledź - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW.

Mokro i ślisko. IMGW wydał ostrzeżenia przed marznącymi opadami

IMGW wydał alerty pierwszego stopnia dla województw: opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia przed marznącym deszczem obowiązywać będą od środy wieczorem do czwartkowego poranka. Przypomnijmy, ostrzeżenia IMGW I stopnia oznacza się kolorem żółtym. Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia.

- Na północnym zachodzie występować będą przelotne, słabe opady śniegu. Będą one przechodzić w opady deszczu ze śniegiem i w opady samego deszczu, lokalnie marznącego powodującego gołoledź. Strefa tych opadów będzie kierować się w stronę centrum kraju – powiedziała Dąbrowska. Śnieg będzie także padał na południu, w Beskidach, Bieszczadach i w rejonie żywieckim.

Najchłodniej będzie na krańcach wschodnich - minus 5 stopni Celsjusza, a najcieplej na zachodzie - 2 stopnie. Wiatr w ciągu dnia będzie słaby z kierunków zachodnich. Pod koniec dnia na Wybrzeżu jego siła zacznie rosnąć.

"Nietypowa sytuacja"

IMGW informuje, że jeszcze wieczorem najniższa temperatura powietrza wyniesie minus 6 stopni na wschodzie kraju, natomiast na zachodzie będzie około zera i jednego stopnia. W ciągu nocy temperatura wzrośnie i nad ranem we wschodniej części kraju wyniesie zero, natomiast na zachodzie plus 2 stopnie. - To, jak dla nocy, będzie taka nietypowa sytuacja, kiedy temperatura rośnie, zamiast spadać – dodała Dąbrowska.

W całym kraju nocą będzie pochmurno. Opady śniegu wystąpią na południu i południowym wschodzie. Będą one przechodziły w deszcz ze śniegiem. Na północy będzie padał marznący deszcz i mżawka. Rano najtrudniejsza sytuacja będzie miała miejsce po przekątnej od Suwałk po Wrocław.

