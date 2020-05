Jak zapowiada IMGW, w sobotę 2 maja czekają nas burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 10 mm, na północy kraju do 15 mm, możliwy grad. Wysoko w Beskidach opady deszczu ze śniegiem, w Tatrach śniegu. Temperatura maksymalna od 15 st.C na zachodzie do 18 st.C, 19 st.C miejscami na wschodzie, chłodniej tylko na Podhalu, około 12 st.C, oraz nad morzem, 13 st.C.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Nad Europą dominują niże z frontami atmosferycznymi, tylko południowy zachód i krańce północno-wschodnie kontynentu są pod wpływem wyżów. Polska jest w zasięgu niżu, którego ośrodek znad Danii przemieszcza się nad południową Szwecję. Pozostajemy w polarnej masie powietrza.

PROGNOZA POGODY NA SOBOTĘ 2.05.2020

W sobotę w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 10 mm, na północy kraju do 15 mm, możliwy grad. Wysoko w Beskidach opady deszczu ze śniegiem, w Tatrach śniegu. Temperatura maksymalna od 15 st.C na zachodzie do 18 st.C, 19 st.C miejscami na wschodzie, chłodniej tylko na Podhalu, około 12 st.C, oraz nad morzem, 13 st.C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km/h na południu oraz 80 km/h na północy kraju, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, początkowo również burze. Wysoko w Beskidach opady deszczu ze śniegiem, w Tatrach i Sudetach śniegu. Na południowym wschodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 1 st.C, 2 st.C w kotlinach karpackich i 5 st.C miejscami na północy do 7 st.C na przeważającym obszarze kraju i 8 st.C miejscami w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze z opadem drobnego gradu. Temperatura maksymalna 17 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burzy porywy wiatru do 70 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Wieczorem możliwa burza. Temperatura minimalna 8 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW