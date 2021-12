Prognoza pogody wskazuje, że w wielu rejonach Polski zabieli się jeszcze przed świętami. Na drogach i chodnikach będzie ślisko.

Zmiana aury będzie wiązała się z licznymi ostrzeżeniami. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że już w czwartek 23 grudnia wystąpią w Polsce opady marznące. Alerty zostaną wydane w województwach: małopolskim, podkarpackim (w powiatach zachodnich), świętokrzyskim (w powiatach południowych), śląskim, opolskim, dolnośląskim, łódzkim (w powiatach południowo-zachodnich), wielkopolskim (bez powiatów położonych na północnym wschodzie regionu), lubuskim, zachodniopomorskim (bez powiatów północno-wschodnich).

Pogoda na Święta. Będą ostrzeżenia przed oblodzeniem i marznącymi opadami

Sytuacja pogodowa w czwartek przełoży się na tą w piątek, czyli dzień Wigilii. W wielu regionach Polski spodziewane jest oblodzenie. Alerty pierwszego stopnia mają obowiązywać w woj.: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim oraz części woj. mazowieckiego i podlaskiego.

fot. screen Ventusky.com, prognoza pogody na Wigilię po południu

"Szklanka" na drogach i chodnikach utrzyma się w Boże Narodzenie. Z prognozy ostrzeżeń wynika, że oblodzenia będą przeważać na południu kraju, w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim.

Mroźne noce i poranki w święta. Do -12 stopni

Sobotni poranek przywita nas jeszcze sporym zachmurzeniem, a na południu i miejscami na krańcach północnych opadami śniegu. W nocy spodziewany jest mróz, temperatura spadnie nawet do -9 st. C. na północy. W ciągu dnia, po południu odpowiednio od -5 do około 0. Wiatr osłabnie, choć nadal będzie przeważnie umiarkowany, a na wschodzie okresami porywisty.

W niedzielę 26 grudna, mimo że będzie chłodno, to słońce śmiało będzie wyglądać zza chmur i będzie to idealny czas na spacer. Wyjątek będą stanowiły krańce południowe, gdzie nadal będzie dominować duże zachmurzenie. Niedzielny poranek będzie mroźny zwłaszcza na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, gdzie na termometrze może być około -12 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wyniesie od -6 stopni na północy do -1 na południu.

RadioZET.pl/Meteo.imgw.pl/PAP