Pogoda na Boże Narodzenie. Pochmurno, deszcz, w górach trochę śniegu

Opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i temperatura wahająca się od 4 do 7 stopni Celsjusza - tak zapowiada się prognoza pogody na najbliższe dwa dni Bożego Narodzenia.

Jak podaje portal TVN Meteo, tegoroczne Boże Narodzenie zapowiada się raczej jako pochmurne, z niewielkimi miejscowymi przejaśnieniami. Jeśli popada, to głównie deszcz - przede wszystkim w zachodnich i południowych rejonach kraju.

Deszczu spadnie maksymalnie 5 litrów na metr kwadratowy. W przypadku śniegu będzie to najwyżej 5 cm i to tylko na obszarach górskich lub podgórskich.

Jeśli chodzi o temperaturę, to wahać się ona będzie do 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Małopolsce i Górnym Śląsku przez 5 stopni w centralnych rejonach kraju aż do 7 stopni w woj. dolnośląskim. Wiatr powieje slaby i umiarkowany.

RadioZET.pl/TVN Meteo