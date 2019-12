Pogoda: Ciepły Sylwester i Nowy Rok. Na termometrach nawet 7 stopni

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w Sylwestra, czyli w ostatni dzień 2019 roku, będzie kształtowana przez chłodny front atmosferyczny przemieszczający się z północy na południe kraju. Synoptycy prognozują wzrost zachmurzenia oraz krótkotrwałe, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a pod koniec dnia, gdy front nasunie się nad południowe krańce Polski, także śniegu.

Pogoda w Sylwestra - jaka temperatura?

Sylwester 2019 będzie dość ciepły – od 1, 3°C na południowym wschodzie i w obszarach podgórskich do 4°C, 6°C na przeważającym obszarze i 7°C miejscami nad morzem. Odczucie ciepła obniżać będzie dość silny i porywisty wiatr. Nad morzem porywy osiągać będą 75 km/h, w głębi lądu - zwłaszcza na wschodzie i północnym wschodzie - 70 km/h.

Noc sylwestrowa z wtorku na środę: warunki do sylwestrowych szaleństw będą korzystne. Czeka nas przeważnie dość pogodna noc: zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie wzrastające do dużego – zwłaszcza na obszarach podgórskich, a także początkowo na wschodzie. Na tych obszarach miejscami występować będą przelotne opady śniegu. Nad ranem miejscami wystąpi niewielki mróz, do około -1°C, na przeważającym obszarze około 0°C.

Pogoda w Nowy Rok 2020

Środa, czyli Nowy Rok zapowiada się pogodnie! Zachmurzenie duże występować będzie jedynie miejscami – zwłaszcza początkowo na południowym wschodzie, gdzie nie można wykluczyć słabych opadów śniegu.

W dzień temperatura powietrza od około 2°C na południowym wschodzie i wschodzie do 4°C, 5° na zachodzie, Pomorzu i wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, na południowym wschodzie i wybrzeżu okresami umiarkowany.

Ochłodzenie dotrze do Polski dopiero w pierwszy weekend stycznia. W niedzielę temperatura powietrza zbliży się do przeciętnej w styczniu i w dzień wyniesie przeważnie od 0°C do 2°C. W obszarach podgórskich Karpat zachmurzenie będzie na ogół duże i okresami występować będą opady śniegu. Na pozostałym obszarze za sprawą rozbudowującego się wyżu dość pogodnie, a przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem możliwe będą bardzo lokalnie. Wyż przeniesie też stopniowe słabnięcie wiatru.

