Pogoda na Wielki Tydzień i Wielkanoc 2020. IMGW: pod koniec tygodnia zmiana aury

Pogoda na Wielki Tydzień

W Poniedziałek rano na wschodzie, w górach oraz w centrum na termometrach będzie poniżej 0°C. Słonecznie w całym kraju - najcieplej na Dolnym Śląsku, do 20°C, natomiast najchłodniej, na wschodzie oraz nad morzem, około 16°C. Wiatr chwilami będzie porywisty, szczególnie na Podkarpaciu oraz na obszarach podgórskich w Sudetach, tam porywy do 55 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek niewielki mróz lokalnie we wschodniej połowie kraju, przy gruncie temperatura powietrza spadnie do -3°C. Wtorek również będzie słoneczny, choć na północnym zachodzie miejscami pojawi się niewielkie zachmurzenie. Najcieplej będzie w centrum i na zachodzie do 21°C.

W środę, po pierwszej od dłuższego czasu nocy bez mrozu, spodziewamy się dużo słońca, przede wszystkim na wschodzie i południu Polski, gdzie w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 20°C. Nadal chłodniej będzie nad morzem, tam tylko 11°C.

W czwartek słonecznie i ciepło na południu oraz w centrum, temperatura maksymalna do 20°C. Z północy nasuwać się będzie strefa zachmurzenia, przelotnych opadów deszczu oraz umiarkowanego i porywistego wiatru. Dlatego na północy będzie chłodniej, od 10°C do 16°C. W nocy opady przesuną się nad centralną i południową Polskę.

Piątek deszczowy tylko początkowo na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze na ogół pogodnie. Chłodniej, od 8°C, 10°C na północy do 14°C na południu i zachodzie.

Pogoda na Wielkanoc 2020

Sobota na Pomorzu pochmurna, lecz bez opadów, na pozostałym obszarze na ogół pogodnie. Najchłodniej na Suwalszczyźnie i nad morzem, około 10°C, najcieplej na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, do 18°C.

Wielkanocna niedziela pochmurna i deszczowa, szczególnie na północy i w centrum kraju. W najcieplejszym momencie dnia na północy około 8°C, w centrum 15°C, na południu do 18°C.

RadioZET.pl/IMGW