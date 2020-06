Ostre burze nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w czwartek wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla czterech województw w południowo-wschodniej Polsce. Alert dotyczy Podkarpacia, Ziemi Świętokrzyskiej, Małopolski, a także Śląska.

Ostrzeżenia IMGW dla czterech województw

Ostrzeżenia IMGW obowiązują w czwartek od godz. 13 do godz. 23. Na terenach objętych alertami prognozuje się burze z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm - lokalnie do 40 mm - oraz wiatr w porywach do 75 km/h.

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować m.in. straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. W takim przypadku zaleca się śledzenie komunikatów pogodowych.

RadioZET.pl/PAP