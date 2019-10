Jak podaje portal TVN Meteo, w czwartek dominować będzie duże zachmurzenie połączone z przejaśnieniami. Aura zaś będzie typowo jesienna - opady deszczu (na północnym wschodzie nawet 15 litrów na metr kwadratowy, w pozostałych rejonach 5-10 litrów), a gdzieniegdzie burze.

Jeśli zaś chodzi o temperaturę, to wahać się ona będzie od 12 stopni Celsjusza na Podlasiu i Suwalszczyźnie przez 13 stopni w centralnych rejonach kraju aż do 15 w południowych województwach. Wiatr natomiast powieje dość silny, w porywach jego prędkość dojdzie nawet do 50-60 km na godzinę.

RadioZET.pl/TVN Meteo