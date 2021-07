Burze i ulewy wciąż nie odpuszczają. Za to w czwartek pogoda nieco się uspokoi. Możliwe są zanikające przelotne opady deszczu. Burze mogą wystąpić zwłaszcza na krańcach wschodnich, ale nie będą tak silne.

Gdzie jest burza? Pogoda na czwartek 29 lipca

Jak poinformowała synoptyk IMGW Ewa Łapińska w rozmowie z PAP, czwartek powinien być bardzo przyjemny. Będzie dużo słońca, trochę chmur i ok. 24-26 st. Celsjusza. Miejscami - na krańcach wschodnich termometry pokażą 27 st. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty.

Grzegorz Walijewski z IMGW mówił Radiu ZET, że czwartek przyniesie uspokojenie, jeśli chodzi o temperaturę. - Nie będzie upałów, ponieważ maksymalnie termometry pokażą 29 stopni. Natomiast burze cały czas będą występowały. Do piątku niebezpiecznie, pogoda uspokoi się dopiero w weekend - zaznaczył.

Instytut informuje, że ciepło i słonecznie ma być także w piątek, przy czym na południowym wschodzie kraju mogą pojawić się burze. Temperatura do 23 st. Celsjusza na zachodzie i do 27 na wschodzie. Jedynie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie - ok. 28 st., tam mogą wystąpić burze.

Sierpień przywita nas nieco chłodniejszą aurą. Jak podaje portal fanipogody.pl, temperatury w pierwszej dekadzie sierpnia mogą wynosić zaledwie kilkanaście stopni. Zimniejsze dni jednak będą się przeplatać z cieplejszymi, kiedy termometry mają wskazać nawet 25 st.

