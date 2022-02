Pogoda na dziś - 2 lutego. Synoptycy IMGW ostrzegają, będzie niebezpiecznie

Pogoda w środę 2 lutego znów będzie niebezpieczna. – Na Wybrzeżu wiatr może osiągnąć do 70 km/h, na Dolnym Śląsku - 80 km/h, na zachodzie porywy wiatru wyniosą 60 km/h – przekazała synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk.

Pogoda na środę. Silny wiatr i śnieg. IMGW wydał ostrzeżenia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązuje we wszystkich powiatach województwa dolnośląskiego. Z kolei żółty alert przed opadami śniegu wydano dla południowych powiatów województwa. Na terenach podgórskich i w górach może spaść od 10 do 20 cm śniegu. Na południu województwa dolnośląskiego obowiązuje też ostrzeżenie drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Wszystkie alerty obowiązują do godzin popołudniowych.

Synoptycy Instytutu Metrologii i Gospodarki Wodnej przewidują również wydanie ostrzeżeń przed oblodzeniem dróg i chodników w całej Polsce z wyjątkiem województwa kujawsko-pomorskiego i Pomorza. Zjawisko może występować do godz. 7:30 w czwartek.

IMGW prognozuje, że rano w środę temperatura będzie się wahać od 3 stopni Celsjusza na zachodzie do -3 stopni na wschodzie. W południe na wschodzie spodziewane są opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem, które wystąpią również w centrum. Na zachodzie Polski pojawi się deszcz. – W południe najchłodniej będzie w dolinach karpackich do -2 stopni. Na Suwalszczyźnie do -1 stopnia, na wschodzie od 0 do 1 stopnia. Cieplej w centrum do 3 stopni i na zachodzie. Tam termometry wskażą 4 stopni Celsjusza – powiedziała synoptyk.

W środę wieczorem wiatr będzie okresami porywisty. – Na wschodzie spadnie śnieg, na zachodzie deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie -1 stopnia do 3 stopni Celsjusza – poinformowała Małgorzata Tomczuk. – W nocy zachmurzenie umiarkowane z przelotnymi opadami śniegu. Na Wybrzeżu deszcz ze śniegiem. Temperatura spadnie do -8 stopni na Suwalszczyźnie – dodała.

RadioZET.pl/PAP/IMGW