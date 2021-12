IMGW ostrzega przed oblodzeniem. Pogoda w piątek ze śniegiem i wiatrem

IMGW, czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, podał, że nad Polską rozbudowuje się klin wyżowy znad Atlantyku, jedynie północ kraju pozostaje w zasięgu zatoki niżowej. Napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie.

W piątek na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko początkowo na południowym wschodzie duże z zanikającymi opadami śniegu. Na północy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem.

Prognoza pogody 3 grudnia. Śnieg na północy Polski

Temperatura maksymalna od -1 st. miejscami na Suwalszczyźnie, Podkarpaciu i Pomorzu do 3 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju i 4 stopni nad morzem; chłodniej na Podhalu - około -3 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, miejscami w porywach do 55 km/h w centrum i na zachodzie, nad morzem do 65 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr porywisty, w Sudetach do 75 km/h, powodujący zamiecie śnieżne.

- Rano na północnym-wschodzie powinien spaść śnieg, jednak w ciągu dnia osłabnie i w tej części kraju należy się spodziewać rozpogodzeń. Na północy kraju miejscami powinny się pojawić przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem - stwierdził synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.

Przekazał także, że dość intensywne opady śniegu spodziewane są na Kaszubach i Pomorzu Gdańskim. - Miejscami może tam spaść 8 centymetrów śniegu. W ciągu dnia na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie - powiedział Ogrodnik. Do godz. 10 w piątek wydano ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem w woj. zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim.

W piątek w Warszawie zachmurzenie przeważnie duże, większe przejaśnienia możliwe głównie początkowo. Od około południa okresami możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 1 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy w piątku na sobotę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na północy i zachodzie okresami opady śniegu, na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem.

Temperatura minimalna od -7 stopni na południowym wschodzie, około -3 stopni w centrum, do 0 stopni na krańcach zachodnich i 1 stopni miejscami nad morzem. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat: od -10 do -8 stopni, lokalnie w obniżeniach terenu około -15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w rejonach podgórskich w porywach do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 75 km/h, w Karpatach do 65 km/h, powodujący zamiecie śnieżne.

RadioZET.pl/PAP - Paweł Auguff