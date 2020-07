Jaka pogoda w czwartek 23 lipca? Temperatura wzrośnie do 16-23 stopni Celsjusza. Wiatr z kierunków zachodnich i północno zachodnich umiarkowany. W niemal całej Polsce możliwe są przelotne opady deszczu.

Pogoda w Polsce jest kształtowana przez klin Wyżu Azorskiego. Jedynie na krańcach północno-wschodnich zaznacza się skraj niżu znad Zatoki Botnickiej. Z zachodu napływa dość chłodne powietrze polarno-morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - czwartek 23 lipca

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami - wieczorem z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, najbardziej prawdopodobne na północy oraz w górach. W Karpatach możliwe słabe burze.

Temperatura maksymalna od 20 do 24 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami na północnym wschodzie, nad morzem i w rejonach podgórskich, od 17 do 19 stopni. Wiatr w północnej połowie kraju słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni, na południu na ogół słaby, z kierunków północnych lub zmienny. W czasie burz w Karpatach możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda w Warszawie

W Warszawie w czwartek zachmurzenie duże, z czasem większe przejaśnienia. Niewielka możliwość słabych, przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna do 21 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, chwilami wzmagający się do umiarkowanego, zachodni.

RadioZET.pl/IMGW/PAP