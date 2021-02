Pogoda na dziś - czwartek 4 lutego. Do Polski wraca siarczysty mróz. W nocy temperatura może spaść do minus 15 stopni Celsjusza.

Pogoda 4 lutego będzie nadal dynamiczna. Na wschodzie Polski zaznacza się wpływ niżu odsuwającego się znad Białorusi nad Rosję. Nad pozostałą częścią kraju rozbudowuje się klin wyżu znad Morza Norweskiego. Z północy na południe przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, za którym zaczyna napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 998 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na dziś - czwartek 4 lutego. Temperatura zacznie spadać

W czwartek w północnej połowie kraju oraz w górach przelotne opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm na Podlasiu i 5 cm - 10 cm w Karpatach. Na pozostałym obszarze opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Na krańcach południowych opady deszczu. Na terenach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie deszcz marznący powodujący gołoledź.

Temperatura maksymalna od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do 1 stopnia w centrum i 7 stopni Celsjusza od Śląska po Podkarpacie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na terenach podgórskich do 80 km/h, w głębi kraju do 70 km, nad morzem do 55 km/h, z upływem dnia stopniowo słabnący, z kierunków zachodnich i północnych. Wysoko w górach porywy do 120 km/h, po południu wiatr osłabnie. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z czwartku na piątek zrobi się jeszcze zimniej. Na krańcach północno-wschodnich temperatura spadnie do minus 15 stopni, a w centrum około minus 7. Najcieplej na południu, około 0 stopni. Na północy pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Wiatr będzie już słabszy, jedynie początkowo w górach w porywach może osiągać do 80 km/h.

