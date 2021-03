Pogoda w Polsce jest kształtowana przez zatokę niskiego ciśnienia, związaną z niżem znad Finlandii. Z północy na południe kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny. Przejściowo nad Polską zalega polarna morska masa powietrza, po przejściu frontu napłynie świeże, arktyczne powietrze. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1004 hPa i nieznacznie spadnie.

Pogoda na dziś - niedziela 7 marca. Ostrzeżenia IMGW przed śnieżycami i wiatrem

W niedzielę na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i opady śniegu, a także deszczu ze śniegiem. Dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi. - Przez cały dzień może spaść do 12 cm śniegu - mówi Grzegorz Walijewski z IMGW-PIB.

Temperatura maksymalna od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, około 3 stopni w centrum do 6 stopni Celsjusza na południu. Wiatr umiarkowany, na północy kraju dość silny, od 35 km/h do 40 km/h, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Porywy wiatru na północy kraju do 75 km/h, w centrum do 55 km/h, a w górach do 65 km/h. W rejonach opadów śniegu powodujący zawieje śnieżne. Alerty IMGW przed silnym wiatrem obowiązują w czterech województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim;

, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim; pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, nowodworskim;

, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, nowodworskim; warmińsko-mazurskim ; poza południowo-zachodnimi powiatami;

; poza południowo-zachodnimi powiatami; podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim.

W nocy w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, które wystąpią głównie na południu i północy kraju. Na krańcach południowych Małopolski i Podkarpacia bez opadów, na pozostałym obszarze kraju miejscami opady śniegu. Temperatura minimalna do minus 8 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około minus 4 w centrum do minus 1 stopnia Celsjusza nad morzem. W miejscowościach podgórskich około minus 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W górach w porywach do 65 km/h.

