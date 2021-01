Pogoda na dziś - piątek 22 stycznia. Temperatura wzrośnie do 10 stopni Celsjusza

Pogoda w Polsce kształtowana jest przez rozległy niż, którego ośrodki znajdują się nad Francją i Norwegią. Do kraju z południowego zachodu napływa ciepła, polarna morska masa powietrza. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 986 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - piątek 22 stycznia. Temperatura wzrośnie do 10 stopni

W piątek 22 stycznia zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie i południu opady deszczu, w Karpatach śniegu. Temperatura maksymalna od 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 stopni w centrum i na Pomorzu, do 10 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku.

Wiatr umiarkowany, nad morzem i na południu także dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni i południowy. Porywy wiatru w Karpatach do 120 km/h, w Sudetach do 90 km/h, w rejonach podgórskich Karpat do 80 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 70 km/h oraz na wybrzeżu do 60 km/h. W górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z 22 na 23 stycznia na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko w Karpatach okresami duże i tam opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i z opadami deszczu i śniegu. Miejscami na północnym zachodzie deszcz marznący powodujący gołoledź. Na północy gdzieniegdzie mgła, także osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 300 metrów.

Temperatura minimalna od minus 3 stopni miejscami na Pomorzu, około 1 stopnia w centrum, do 5 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie dość silny i tam porywisty, zmienny z przewagą kierunku południowego. W Karpatach porywy wiatru do 90 km/h, w Sudetach i na Pogórzu Karpackim do 75 km/h oraz na południowym wschodzie do 60 km/h. W górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/IMGW/PAP