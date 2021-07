IMGW podało, że front chłodnego powietrza będzie przemieszczał się na południowy wschód do centrum kraju. W poniedziałek spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Rano i wieczorem miejscami rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie na południowym wschodzie i tam także burze, gdzieniegdzie z gradem.

Po południu słabe burze możliwe także w rejonie Zatoki Gdańskiej. Prognozowana wysokość opadów na południowym wschodzie do 25 mm, w czasie burz w województwie podkarpackim do 40 mm. Temperatura maksymalna od 21 do 26 stopni Celsjusza, tylko nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat około 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

Burze 19 lipca. Co zapowiada synoptyk IMGW?

- Burze i silniejsze opady deszczu będą się w poniedziałek utrzymywały do około południa. Takie warunki będą panować przede wszystkim na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Karpatach oraz w południowej części woj. małopolskiego. Opady deszczu na tym obszarze będą mniej intensywne niż w niedzielę, może to być od 20 do 40 milimetrów (na metr kwadratowy - pzyp. red.), a porywy wiatru wyniosą do 70 km na godzinę – przekazała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak, cytowana przez PAP.

Na pozostałym obszarze kraju ma być dużo przejaśnień. - Na północy, w rejonie Zatoki Gdańskiej i w Sudetach mogą wystąpić po południu przelotne opady deszczu. Możliwe, że w tamtych okolicach również zagrzmi, ale nie będą to silne wyładowania. W całym kraju upał już dziś odpuści – zaznaczyła synoptyk.

Dodała, że stabilna masa powietrza, która napłynęła nad Polskę powinna zapewnić do końca tygodnia przyjemną, wyżową pogodę. W kolejnych dniach opady deszczu i burze wystąpią tylko miejscowo.

RadioZET.pl/PAP