Pogoda na dziś - środa 10 lutego. Ostrzeżenie przed opadami śniegu i gołoledzią

Pogoda w Polsce kształtowana jest przez rozległy układ niskiego ciśnienia z głównym ośrodkiem na północnymi Włochami. Na południu kraju zaznacza się strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Pozostajemy w zimnym powietrzu arktycznym, jedynie nad południową część kraju napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i będzie rosło.

Pogoda na dziś - środa 10 lutego. IMGW ostrzega przed opadami śniegu i gołoledzią

W środę 10 lutego synoptycy prognozują duże zachmurzenie. Okresami opady śniegu, na południowym wschodzie przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz marznący powodujący gołoledź. Miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, a na południu miejscami o 8 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od minus 10 stopni na północnym wschodzie i w Kotlinach Sudeckich, około minus 7 stopni w centrum i na zachodzie, do 0 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni, w centrum kraju przejściowo słaby, zmienny. Na szczytach Tatr porywy wiatru do 70 km/h, a w Sudetach do 55 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z 10 na 11 lutego na południu i południowym wschodzie opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami od 5 cm do 15 cm, a na Podkarpaciu o 20 cm do 25 cm. Miejscami na Podkarpaciu wystąpią również opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od minus 17 stopni miejscami na północy, około minus 13 stopni Celsjusza w centrum, do minus 4 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem także dość silny i w porywach do 55 km/h, północny i północno-wschodni. Na szczytach Tatr porywy wiatru do 80 km/h, a w Sudetach do 70 km/h. Wiatr miejscami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

RadioZET.pl/IMGW/PAP