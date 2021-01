Pogoda w środę będzie coraz bardziej zimowa. Do Polski wkracza mroźna i śnieżna aura. Nasz kraj jest w zasięgu niżu z ośrodkami nad Bałtykiem i południową Skandynawią. Na wschodzie pogodę kształtuje front okluzji, natomiast nad północny zachód kraju nasuwa się strefa wtórnego frontu chłodnego, za którym zaczyna napływać powietrze pochodzenia arktycznego. Pozostały obszar kraju pozostaje w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i będzie ulegać wahaniom.

Pogoda na dziś - środa 13 stycznia. Opady śniegu w całym kraju

W środę 13 stycznia synoptycy IMGW prognozują duże zachmurzenie. W całej Polsce spodziewane są przelotne opady śniegu. Na wybrzeżu i lokalnie krańcach zachodnich spadnie także deszcz ze śniegiem. Na wybrzeżu i Pomorzu możliwe burze.

Przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm, na północnym zachodzie i w górach o 8-10 cm. W środę 13 stycznia temperatura maksymalna od minus 2 stopni na wschodzie do 2 stopni na południowym zachodzie i do 3 stopni na wybrzeżu. Na obszarach podgórskich Karpat od minus 6 do minus 3 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Na zachodzie kraju porywy wiatru do 55 km/h, na wybrzeżu i obszarach podgórskich do 70 km/h, w Tatrach do 75 km/h, a w Sudetach do 110 km/h. Wiatr miejscami będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy ze środy na czwartek opady śniegu nie ustąpią. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm, na południowym zachodzie i południu lokalnie o 10 cm, a w Sudetach o 15 cm. Gdzieniegdzie na północy i wschodzie marznące mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od minus 7 stopni do minus 2 stopni Celsjusza. W kotlinach Karpackich miejscami spadek temperatury do minus 12 stopni.

Ostrzeżenia IMGW. Ślisko w dziesięciu województwach

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem objęły cały obszar województw: łódzkiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego. Dotyczy to również Dolnego Śląska (z wyłączeniem południowej części województwa) oraz zachodnich powiatów Warmii i Mazur, a także zachodniej części Mazowsza.

Na obszarach objętych ostrzeżeniem od wtorkowego popołudnia do godz. 8 w środę prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, miejscami śniegu z deszczem. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia i życia.

