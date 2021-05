Pogoda w środę nie będzie zachęcać do wyjścia z domu. Dzień będzie pochmurny. Gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady deszczu, a po południu IMGW prognozuje burze. Najprawdopodobniej dochodzić może do nich na południu kraju - powiedział rzecznik i synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

Burzom towarzyszyć mogą porywy wiatru do 65 km/h, a także opad deszczu, ale już zdecydowanie mniejszy niż we wtorek czy w poniedziałek, bo do 15 litrów na metr kwadratowy.

Środa przyniesie też delikatne ochłodzenie. Termometry w kraju wskażą od 12 do 17 stopni Celsjusza. W Tatrach kolejny dzień będzie padał śnieg. W środę może go spaść do 10 cm.

RadioZET.pl/PAP