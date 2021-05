Pogoda w środę będzie nieco lepsza niż we wtorek. Słońce przeplatać się będzie z chmurami, okresami padać będzie przelotny deszcz, a miejscami nawet zagrzmi.

Jak przekazał synoptyk IMGW, "najlepsza pogoda będzie na południowym wschodzie kraju, tam zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad resztą kraju zdecydowanie więcej chmur".

Pogoda na dziś – 26 maja. Gdzie jest burza?

Wystąpią też przelotne opady deszczu i burze. W czasie opadów może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 70 km/h. "Zwłaszcza na krańcach zachodnich niewykluczone są opady gradu" – dodał Walczak.

W całym kraju będzie chłodno. Najcieplej będzie na południowym wschodzie kraju, gdzie termometry wskażą od 18 do 20 stopni Celsjusza. Nad resztą kraju zdecydowanie chłodniej od 14 do 18 stopni. "Nad morzem temperatura spadnie lokalnie nawet do 13 stopni" - zaznaczył synoptyk IMGW.

Wiatr będzie umiarkowany i porywisty tylko w czasie burz. "Może potęgować uczucie chłodu" – poinformował synoptyk.

RadioZET/PAP/Twitter