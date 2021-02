Pogoda na dziś - wtorek 2 lutego. Mniejszy mróz, ale opady śniegu nie ustąpią

Pogoda we wtorek będzie kontynuacją zimowej aury. Polska jest pod wpływem wypełniającego się, płytkiego niżu znad północnych Niemiec z frontem okluzji, który dotrze nad wschodnią Polskę. Wschodnia i środkowa część kraju pozostaje w mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego, a od zachodu, za opisanym frontem, zacznie napływać cieplejsze i wilgotniejsze powietrze polarne morskie.

Pogoda na dziś - wtorek 2 lutego. Temperatura maksymalna do 2 stopni

We wtorek 2 lutego opady śniegu na północny kraju i w górach. Jak podaje IMGW, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej, na Wybrzeżu Wschodnim i północnym wschodzie, o 3-5 cm. W pozostałej części kraju deszcz ze śniegiem lub deszcz, miejscami, zwłaszcza w centrum i na południowym zachodzie marznący i powodujący gołoledź.

Temperatura maksymalna od minus 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 stopni na południu i w centrum. Chłodniej na Podhalu - około minus 3 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h i miejscami zamiecie śnieżne.

fot. IMGW

W nocy z 2 na 3 lutego na północy kraju i w Tatrach opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Na pozostałym obszarze kraju opady deszczu, miejscami marznącego powodującego gołoledź. Przejściowo także deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wystąpi wieczorem i wyniesie od minus 6 stopni do minus 4 stopni Celsjusza na północy, około 0 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 65 km/h, a w rejonach podgórskich Karpat do 80 km/h z kierunków południowych. Porywy wiatru wysoko w Tatrach do 100 km/h. Wiatr będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

