Pogoda na dziś - 25 maja. We wtorek w wielu miejscach, zwłaszcza na północy oraz wschodzie kraju, będzie padał deszcz. Na południu możliwe będą burze - prognozuje synoptyk IMGW Szymon Ogórek.

Pogoda we wtorek zdecydowanie się pogorszy za sprawą przemieszczającego się nad Polską chłodnego frontu atmosferycznego. - W wielu miejscach Polski występować będą opady deszczu. Szczególnie prawdopodobne jest to na północy oraz wschodzie kraju - powiedział synoptyk IMGW Szymon Ogórek.

Gdzie jest burza? Strefa opadów sunie przez Polskę

- Strefa opadów deszczu będzie stopniowo się przemieszczać. O poranku opady obejmą Pomorze, Kujawy, Wielkopolskę, częściowo Ziemię Łódzką, Mazowsze, województwa świętokrzyskie i śląskie - wymieniał. Na południu możliwe będą lokalne burze.

- Opady będą przemieszczać się do wczesnych godzin popołudniowych, po południu spodziewane są głównie opady przelotne - dodał synoptyk IMGW.

We wtorek ciepło będzie już jedynie na południowym wschodzie, gdzie temperatura wzrośnie maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Na przeważającym obszarze kraju będzie zdecydowanie chłodniej, od 14 do 18 stopni.

RadioZET.pl/PAP