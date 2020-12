Pogoda: Powiew zimy w drugi dzień świąt. IMGW zapowiada opady śniegu

Prognoza pogody na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia nie zwiastuje radykalnej zmiany aury. Nad Polską rozbuduje się klin wyżu znad Atlantyku. Będziemy w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na święta. IMGW zapowiada opady śniegu

W sobotę 26 grudnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Synoptycy IMGW prognozują lokalne opady śniegu. Na północy i wschodzie kraju przejściowo także deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna od 0 stopni do 2 stopni Celsjusza nad morzem. W kotlinach górskich mróz: od minus 4 stopni do minus 1 stopnia Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, a w Tatrach oraz wieczorem miejscami na północy kraju do 60 km/h. Wysoko w górach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a wieczorem z rozpogodzeniami. Okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 1 stopień Celsjusza. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, zachodni.

IMGW ostrzega, że w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w całej Polsce dominować będą niekorzystne warunki biometeorologiczne. Niekorzystny wpływ pogody na organizm człowieka przejściowo osłabnie do obojętnego – w godzinach okołopołudniowych na północy kraju oraz wieczorem w Polsce południowej.

