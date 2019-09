Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W środę na południu kraju będzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Nad samym morzem możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20°C do 24°C, jedynie nad morzem i na Podhalu około 18°C, 19°C. Wiatr na południu kraju słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i Pomorzu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Lokalnie, zwłaszcza w zagłębieniu na południu kraju mgła ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 10°C do 13°C, nad morzem od 12°C do 15°C, w kotlinach sudeckich i w karpackich 8°C, 9°C. Wiatr na przeważającym obszarze słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków południowych.

W Warszawie w środę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 24°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna około 12°C. Wiatr słaby, zmienny.

RadioZET.pl/PAP