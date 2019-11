W środę w wielu miejscach w kraju wystąpią opady deszczu i mżawka. Należy spodziewać także silnego wiatru, sięgającego momentami nawet 100 km/h. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 6 st. C do 10 st. C, chłodniej na północnym wschodzie, od 2 st. C do 5 st. C, cieplej miejscami na południu kraju, do 12 st. C.

W środę na północnym wschodzie zachmurzenie duże, miejscami słabe opady deszczu i mżawki, stopniowo zanikające. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu kraju z rozpogodzeniami. Po południu lub wieczorem na zachodzie opady deszczu. Na północy i wschodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 400 m, początkowo lokalnie do 100 m. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 6 st. C do 10 st. C, chłodniej na północnym wschodzie, od 2 st. C do 5 st. C, cieplej miejscami na południu kraju, do 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu kraju okresami porywisty, lokalnie w obszarach podgórskich w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w Beskidach porywy wiatru do 70 km/h, w Tatrach do 85 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, początkowo na południowym wschodzie z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie nocy większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia postępujące od zachodu kraju. Okresami słabe opady deszczu lub mżawki, w górach także deszczu ze śniegiem, a w Tatrach śniegu. Na północy i północnym wschodzie miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 1 st. C na Suwalszczyźnie i na Podhalu do 7 st. C na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w obszarach podgórskich miejscami dość silny i porywisty, lokalnie w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże, wieczorem możliwe większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna 8 st. C. Wiatr słaby, po południu okresami umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże. Po północy słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 5 st. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy.

