W nocy z niedzieli na poniedziałek na Podhalu spadł śnieg. W Zakopanem leży około 15 cm białego puchu. Rankiem na drogach powita nas mgła ograniczająca widzialność do 400 m, lokalnie do 200 m. Poniedziałek będzie deszczowy. Temperatura maksymalna wyrównana w całym kraju, od 5 st. do 7 st., jedynie w kotlinach sudeckich około 4 st., a na Podhalu około 1 st. Silny wiatr w Tatrach do 90 km/h, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W nocy z niedzieli na poniedziałek na Podhalu spadł śnieg. W Zakopanem leży około 15 cm białego puchu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał w poniedziałek ostrzeżenie drugiego stopnia dla powiatu tatrzańskiego, w którym prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym i okresami silnym. Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 25 cm do 35 cm.

W poniedziałek w kraju zachmurzenie duże i miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie opady deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana suma opadów w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i południu lubelskiego do 20 mm, w podkarpackim do 25 mm. W miejscowościach podgórskich i w górach opady śniegu o umiarkowanym natężeniu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Beskidach i Bieszczadach o 10 cm do 15 cm, w Tatrach o 25 cm. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 400 m, lokalnie do 200 m. Temperatura maksymalna wyrównana w całym kraju, od 5 st. do 7 st., jedynie w kotlinach sudeckich około 4 st., a na Podhalu około 1 st. Wiatr na północnym wschodzie słaby, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i północny. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 55 km/h, w Tatrach do 90 km/h, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże i okresami opady deszczu, we wschodniej połowie kraju okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana suma opadów deszczu w województwach: śląskim, świętokrzyskim, mazowieckim, lubelskim do 20 mm, w podkarpackim i w małopolskim lokalnie do 30 mm. W miejscowościach podgórskich i wysoko w górach intensywne opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej: w Beskidzie Żywieckim o 20 cm, w Tatrach i w Bieszczadach o 30 cm. Na północnym wschodzie silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna wyrównana w całym kraju od 3 st. do 5 st., jedynie w kotlinach sudeckich około 2 st., a na Podhalu do 0 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na południu kraju w porywach do 55 km/h, północno-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 100 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

>>>SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY<<<

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie całkowite. Po południu opady deszczu, a wcześniej możliwa mżawka. Silne zamglenia. Początkowo miejscami mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna 6 st. Wiatr początkowo słaby, później stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie całkowite. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Silne zamglenia. Temperatura minimalna 5 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

RadioZET.pl/ PAP