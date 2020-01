Czwartek 2 stycznia będzie w całej Polsce pogodny. Z zachodu napływa do nas dość ciepłe i suche powietrze polarne morskie. Temperatura maksymalna od 0 st. na Podhalu, około 4 st. w centrum, do 7 st. na nizinach Dolnego Śląska i 9 st. lokalnie w kotlinach sudeckich.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak informuje IMGW, Europa Północna oraz Wyspy Brytyjskie znajdują się pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują wyże. Polska znajduje się pod wpływem wyżu z centrum nad Bałkanami. Z zachodu napływa dość ciepłe i suche powietrze polarne morskie.

W czwartek zachmurzenie na ogół małe, tylko przed południem we wschodniej połowie kraju miejscami duże. Temperatura maksymalna od 0 st. na Podhalu, około 4 st. w centrum, do 7 st. na nizinach Dolnego Śląska i 9 st. lokalnie w kotlinach sudeckich. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy, wschodzie i w górach porywisty, na wschodzie zachodni, na zachodzie południowo-zachodni i południowy. W Tatrach początkowo porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie przeważnie małe lub bezchmurnie, tylko miejscami w rejonie Beskidu Sądeckiego i Niskiego oraz zachodniego Pomorza możliwy wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura minimalna od -7 st. na Podhalu, -4 st., -2 st. na przeważającym obszarze, do 2 st. na morzem, lokalnie w kotlinach karpackich spadki temperatury do -10 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu oraz w rejonie Bieszczadów porywisty, południowo-zachodni. W rejonie Bieszczadów możliwe porywy wiatru do 55 km/h, wysoko w Sudetach do 80 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie początkowo duże, później małe. Temperatura maksymalna 3 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna -2 st. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/ PAP