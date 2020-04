Pogoda. Na termometrach ponad 20 stopni Celsjusza

W środę czeka nas piękna i słoneczna pogoda. Temperatura maksymalna od 15 st. C na północnym wschodzie, miejscami na północy oraz w rejonach podgórskich Karpat do około 19 st. C w centrum i 22 st. C na południowym zachodzie. Pamiętajmy jednak o obowiązujących obostrzeniach i o konieczności pozostania w domu.

Jak informuje IMGW, północna, wschodnia i częściowo zachodnia Europa są pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Nad resztą kontynentu pogodę kształtuje układ wyżowy. Polska jest w obszarze wyżu, tylko przejściowo północno-wschodnie obszary kraju są w płytkiej zatoce związanej z niżem znad Morza Barentsa, z rozmywającym się chłodnym frontem atmosferycznym. Będziemy w ciepłym powietrzu polarnym morskim, tylko na północy i północnym wschodzie nieco chłodniejszym.

W środę na przeważającym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na północy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 15 st. C na północnym wschodzie, miejscami na północy oraz w rejonach podgórskich Karpat do około 19 st. C w centrum i 22 st. C na południowym zachodzie; chłodniej miejscami nad morzem, od 12 st. C do 14 st. C. Wiatr na wschodzie i w centrum kraju na ogół słaby, zmienny, na zachodzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy na północnym zachodzie i na północy zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Nad ranem, głównie nad morzem, słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe. Lokalnie może utworzyć się mgła ograniczająca widzialność do 500 m, głównie na południowym wschodzie kraju. Temperatura minimalna od 2 st. C, 4 st. C na południowym wschodzie, około 6 st. C w centrum, do 8 st. C, 10 st. C na północnym zachodzie; lokalnie w rejonach podgórskich Karpat spadek temperatury do -5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, nad morzem skręcający na zachodni.

W środę w Warszawie będzie słonecznie. Temperatura maksymalna około 18 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy w stolicy początkowo bezchmurnie, później zachmurzenie małe. Temperatura minimalna około 9 st. C. W pierwszej połowie nocy wiatr słaby, później umiarkowany, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/PAP