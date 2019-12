Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje rozległy wyż z centrum nad południowymi Niemcami, jedynie północna i północno-zachodnia część kontynentu jest pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu, z północy napływa chłodne powietrze arktyczne.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na północy i zachodzie z rozpogodzeniami. Miejscami na wschodzie i południu słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -6 st. na Podhalu i -2 st. na wschodzie Polski do 2 st. na zachodzie i nad morzem. Wiatr na ogół słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północy i północnym wschodzie słabe opady deszczu, gdzieniegdzie marznące i powodujące gołoledź. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu słabe opady śniegu. Temperatura minimalna -11 st. na Podhalu i -8 st. na Podkarpaciu do -4 st. w centrum kraju i 2 st. nad morzem. Wiatr w południowej połowie kraju na ogół słaby, poza tym umiarkowany, nad morzem wzrastający do dość silnego i lokalnie silnego (do 45 km/h), nad ranem na wschodnim wybrzeżu w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w drugiej połowie dnia możliwe rozpogodzenia. Okresami możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna -1 st. Wiatr przeważnie słaby, północny, stopniowo skręcający na zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura minimalna -4 st. Wiatr słaby, po północy wzmagający się do umiarkowanego, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/PAP