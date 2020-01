Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

IMGW informuje, że Europa północna i wschodnia są pod wpływem układów niskiego ciśnienia. Pozostałe obszary kontynentu znajdują się pod wpływem wyżów. Polska jest w zasięgu klina wyżu z centrum nad Czechami. Do naszego kraju nadal napływa dość ciepła polarno-morska masa powietrza.

W sobotę od południa do wieczora w Polsce zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Na wschodzie, w centrum i w południowej połowie kraju przelotne opady deszczu, w miejscowościach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a w górach opady śniegu. Na południu Podkarpacia początkowo możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. W Tatrach i w Beskidach przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm.

Temperatura maksymalna od 3 st. C na południowym wschodzie kraju do 6 st. C w centrum, a także na zachodzie i północy. Chłodniej w miejscowościach podgórskich od 0 st. C do 2 st. C. Wiatr umiarkowany, początkowo w porywisty, północno-zachodni i zachodni. Na północy kraju wiatr w porywach do 55 km/h, w Sudetach do 60 km/h, a w Tatrach do 90 km/h.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, po południu stopniowo zanikające. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr umiarkowany i porywisty, północno-zachodni i zachodni.

RadioZET.pl/PAP