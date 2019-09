W czwartek w wielu miejscach wystąpią burze oraz opady deszczu. Lokalnie wystąpią także opady krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 12 st. C w kotlinach sudeckich, na Suwalszczyźnie oraz południu Podkarpacia do 13 st. C, 16 st. C na pozostałym obszarze.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i krupy śnieżnej, na północy, w centrum i wschodzie miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz – do 15 mm na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 12 st. C w kotlinach sudeckich, na Suwalszczyźnie oraz południu Podkarpacia do 13 st. C, 16 st. C na pozostałym obszarze, najchłodniej na Podhalu – około 10 st.C. Wiatr na ogół umiarkowany, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni, w czasie burz w porywach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich Karpat deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach – do 7 cm. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 3 st. C do 6 st. C, a w pasie nadmorskim od 7 st. C do 10 st. C. Najchłodniej będzie w obszarach podgórskich Sudetów – około 2 st.C i Karpat – około 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwa burza. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami na północy wzrastające do dużego. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

RadioZET.pl/PAP