Pogoda. Opady deszczu i śniegu z deszczem. Miejscami porywisty wiatr

W środę w zachodniej połowie kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przemieszczające się do centrum i na północny wschód. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 st. C lokalnie na Pomorzu i Podhalu, około 6 st. C w centrum, do 9 st. C na południu. Miejscami powieje silny wiatr.

Jak informuje IMGW, przeważającą część Europy obejmuje klin Wyżu Azorskiego. Północ kontynentu i częściowo centrum jest w zasięgu rozległego układu niżowego z głównym ośrodkiem nad Oceanem Arktycznym i wtórnymi ośrodkami nad Szwecją i Morzem Białym. Także Półwysep Apeniński oraz częściowo Bałkany są w zasięgu płytkich niżów. Polska znajduje się pod wpływem zatoki niżowej. Z zachodu na wschód przemieszcza się front okluzji. Napłynie za nim chłodniejsze, wilgotne powietrze polarne morskie.

Prognoza pogody na 19.02.2020

W środę na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, około południa wzrastające do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W zachodniej połowie kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przemieszczające się do centrum i na północny wschód. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 st. C lokalnie na Pomorzu i Podhalu, około 6 st. C w centrum, do 9 st. C na południu. Wiatr umiarkowany, na północy dość silny, na przeważającym obszarze kraju porywisty, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem oraz w Beskidzie Śląskim i Żywieckim wiatr w porywach do 60 km/h, wysoko w górach do 80 km/h, w górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, stopniowo od zachodu zanikające. W górach opady śniegu. Temperatura minimalna od -3 st. C do 0 st. C, cieplej nad morzem: od 1 st. C do 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na przeważającym obszarze kraju porywisty, zachodni. Nad morzem wiatr w porywach do 60 km/h, w Sudetach do 80 km/h. W górach wiatr powodował będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

RadioZET.pl/PAP