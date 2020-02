W poniedziałek czekają nas opady deszczu i śniegu z deszczem. Na wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 4 st.C na krańcach wschodnich do 8 st.C na południowym zachodzie; w obszarach podgórskich od 1 st.C do 3 st.C. Wiatr dość silny i porywisty, słabnący w ciągu dnia do umiarkowanego, z kierunków zachodnich.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak informuje IMGW, południe oraz częściowo centrum Europy znajduje się w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Nad Polską oddziałuje klin słabego wyżu z centrum przemieszczającym się znad południowych Niemiec nad Rumunię. Z północnego zachodu napływa dość chłodne powietrze polarne morskie.

Prognoza pogody na 24.02.2020

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na północy nawet z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Na wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 4 st.C na krańcach wschodnich do 8 st.C na południowym zachodzie; w obszarach podgórskich od 1 st.C do 3 st.C. Wiatr dość silny i porywisty, słabnący w ciągu dnia do umiarkowanego, z kierunków zachodnich. Porywy wiatru w Sudetach do 90 km/h, w Tatrach do 110 km/h, słabnące w ciągu dnia i powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające stopniowo od zachodu do dużego, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże. Na zachodzie opady deszczu, początkowo również deszczu ze śniegiem, na wschodzie opady śniegu, przechodzące nad ranem w deszcz ze śniegiem i deszcz. Przejściowo na wschodzie i w obszarach podgórskich może utworzyć się pokrywa śnieżna do 5 cm. Temperatura minimalna od -2 st.C na północnym wschodzie do 3 st.C na zachodzie; w obszarach podgórskich od -3 st.C do 1 st.C. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, w drugiej połowie nocy wzmagający się na zachodzie i południu do dość silnego, w porywach na zachodzie do 55 km/h, w rejonach podgórskich Bieszczadów do 65 km/h, z kierunków południowych. W Sudetach i Tatrach porywy wiatru do 110 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr początkowo dość silny, w porywach do 60 km/h, potem umiarkowany, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie duże. Opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna 1 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

RadioZET.pl/PAP