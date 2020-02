Pogoda. Opady deszczu i śniegu z deszczem. W górach sypnie śniegiem

W piątek czekają nas opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1 st. C na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 2 st. C w centrum, do 7 st. C na północnym zachodzie. W piątek rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Alerty obowiązują w sześciu województwach.

Jak podaje IMGW, Europa środkowa będzie jest wpływem wyżu. Pozostałe obszary kontynentu są w zasięgu oddziaływania układów niskiego ciśnienia. Polska jest w zasięgu wyżu z centrami nad Niemcami i Polską. Przejściowo przez obszar kraju z północnego wschodu na południowy zachód przemieści się płytka zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym, za którym zacznie napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ostrzeżenie przed oblodzeniem obowiązuje w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, części województwa mazowieckiego, lubelskiego, małopolskiego i śląskiego.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na zachodzie i południu duże i słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śniegu. Temperatura maksymalna od -1 st. C na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 2 st. C w centrum, do 7 st. C na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich. W Karpatach początkowo porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie okresami duże i tam możliwy słaby śnieg. W zachodniej połowie kraju gdzieniegdzie marznąca mgła ograniczająca widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od -9 st. C na Podkarpaciu, około -3 st. C w centrum, do 3 st. C miejscami nad morzem; chłodniej w kotlinach karpackich od -16 st. C do -9 st. C. Wiatr słaby, nad morzem i na Pomorzu okresami umiarkowany, z kierunków południowych.

W Warszawie w piątek zachmurzenie duże. Okresami słabe opady deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami w drugiej połowie nocy. Opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg, po północy stopniowo zanikające. Temperatura minimalna -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny.

