Pogoda. Opady deszczu ze śniegiem. W wielu miejscach mocno powieje

W wielu regionach Polski w sobotę czekają nas opady deszczu i śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna od 4°C na Pomorzu do 9°C na południu. W obszarach podgórskich od 0°C do 3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak informuje IMiGW nad Europą dominują niże z głównymi ośrodkami nad Wyspami Brytyjskimi oraz nad zachodnią Rosją, z którymi związane są fronty atmosferyczne. Południowo-wschodnia i częściowo południowa Europa znajduje się pod wpływem klina Wyżu Azorskiego. Nad Polskę od północnego zachodu nasuwa się zatoka z ciepłym frontem atmosferycznym, związana z niżem znad Wysp Brytyjskich. Znajdujemy się w powietrzu polarnym morskim.

W sobotę na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze od zachodu wzrost zachmurzenia do dużego i postępujące opady deszczu, początkowo również deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4°C na Pomorzu do 9°C na południu. W obszarach podgórskich od 0°C do 3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr w porywach do 60 km/h, w rejonach podgórskich do 70 km/h, wysoko w górach do 90 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, szczególnie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Miejscami opady deszczu. W górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 1°C do 5°C, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od -1°C do 0°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr w porywach do 65 km/h, w rejonach podgórskich do 70 km/h, w Karpatach do 90 km/h oraz w Sudetach do 110 km/h i słabnące do 80 km/h.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna7°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, południowy. W nocy zachmurzenie duże i okresami słabe opady deszczu, głównie w drugiej połowie nocy. Temperatura minimalna 3°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowy.

RadioZET.pl/PAP