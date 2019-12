Opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami sypnie nawet do 10 cm

W piątek w wielu miejscach w kraju możemy spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Najmocniej popada na południu Polski. Temperatura minimalna od -4 st. do -2 st. na wschodzie oraz w obszarach podgórskich; na pozostałym obszarze od -1 st. do 2 st., a na Podhalu -6 st.

Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje wyż z głównymi centrami nad Skandynawią oraz Zatoką Biskajską, jedynie wschodnie krańce kontynentu oraz północna część Szkocji znajdują się w zasięgu niżów, z którymi związane są fronty atmosferyczne. Polska jest w zasięgu wyżu znad Skandynawii. Z północy zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego.

W piątek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na wybrzeżu z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie samego śniegu. W obszarach podgórskich i w górach opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach o 12 cm, gdzieniegdzie w Tatrach o 14 cm. Temperatura maksymalna od 1 st. do 5 st., w obszarach podgórskich od -2 st. do 0 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. Na wybrzeżu wiatr w porywach do 65 km/h, wysoko w górach wiatr do 70 km/h i tam będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. W Karpatach opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 12 cm. Temperatura minimalna od -4 st. do -2 st. na wschodzie oraz w obszarach podgórskich; na pozostałym obszarze od -1 st. do 2 st., a na Podhalu -6 st. Wiatr umiarkowany, na wschodzie także dość silny, w całym kraju porywisty, północny i północno-zachodni. Na wybrzeżu wiatr w porywach do 65 km/h, wysoko w górach do 90 km/h i tam będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W Warszawie w piątek zachmurzenie będzie duże, po południu możliwe większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu ze śniegiem, pod wieczór możliwe opady śniegu. Temperatura maksymalna 3 st. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni i północny. W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu, początkowo również deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna -2 st. Spadek temperatury spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-zachodni.

