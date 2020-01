W niedzielę temperatura maksymalna od 0 st. C na południowym wschodzie, około 3 st. C w centrum, do 6 st. C nad morzem. Na południu i południowym wschodzie czekają nas opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu.

Jak informuje IMGW od Wysp Brytyjskich przez Europę Centralną po Ukrainę pogodę kształtują wyże. Jedynie północny wschód oraz południe kontynentu są w zasięgu niżów. W Polsce pogodę kształtuje klin wyżu z centrum nad Wyspami Brytyjskimi. Napływa chłodna masa powietrza polarnego morskiego.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju i na południu, może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. W obszarach podgórskich można się spodziewać deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu. W Beskidzie Żywieckim i Makowskim powyżej 400 m n.p.m. pokrywa śnieżna miejscami wzrośnie o 10 cm. Rano na południowym wschodzie lokalnie możliwe są opady marznącej mżawki lub deszczu, powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 0 st. C na południowym wschodzie, około 3 st. C w centrum, do 6 st. C nad morzem; w obszarach podgórskich od -1 st. C do 1 st. C. Będzie wiał słaby wiatr, nad morzem okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, na południu północny.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a głównie na północy, również rozpogodzeniami. Miejscami wystąpią mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200 m. Na południu i miejscami na wschodzie przewiduje się słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -2 st. C na południowym wschodzie i północnym zachodzie do 3 st. C nad morzem; w obszarach podgórskich od -4 st. C do -2 st. C. Wiatr będzie wiał słaby, nad morzem umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, na południowym wschodzie początkowo północny.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie będzie duże, możliwe większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w stolicy zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Możliwe są słabe opady deszczu ze śniegiem bądź śniegu. Miejscami silne zamglenia. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

