Jak podaje IMGW, Południowa Hiszpania znajduje się pod wpływem wyżu, pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Polska w dalszym ciągu jest w zasięgu niżu znad południowej Skandynawii, przez obszar naszego kraju od zachodu przemieszczają się kolejne fronty atmosferyczne. Pozostajemy w chłodnym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 0 st.C do 5 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, miejscami w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W górach wiatr od 50 km/h do 70 km/h, zachodni. W Sudetach wiatr w porywach do 90 km/h, w Tatrach do 100 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, nad morzem także deszczu, w górach śniegu. Temperatura minimalna od -1 st.C do 3 st.C, na terenach podgórskich od -5 st.C do -2 st.C. Uwaga drogi śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni. W rejonach podgórskich i Sudetach, wiatr w porywach do 70 km/h, zachodni. W Tatrach porywy do 80 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę w Warszawie pochmurno i okresami opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna 3 st.C. Rano drogi i chodniki miejscami śliskie. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Słabe przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna 1 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, zachodni.

RadioZET.pl/PAP