We wtorek czeka nas pogodna aura. Miejscami możliwe jednak opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna od 5 st. na północnym wschodzie do 10 st. na południowym zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 3 st.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak informuje IMGW Europa północno-wschodnia, wschodnia oraz krańce południowo-zachodnie pozostają w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. Nad Wyspami Brytyjskimi i południem Europy są wyże. Polska znajduje się na skraju rozległego wyżu z centrum nad Wyspami Brytyjskimi. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek rano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami w całej Polsce oprócz województwa zachodniopomorskiego.

Dla piętnastu województw wprowadzono ostrzeżenia pierwszego stopnia. To najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW.

PROGNOZA POGODY NA 14.04.2020

We wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami, szczególnie na południu i północnym wschodzie, słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu lub krupy śnieżnej. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 5 st. na północnym wschodzie do 10 st. na południowym zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 3 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni. Porywy wiatru nad morzem do 65 km/h, w górach do 70 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, początkowo na południowym wschodzie duże i tam możliwe zanikające opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Nad ranem na północy zachmurzenie wzrastające do dużego i możliwe słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W Karpatach słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -2 st. na wschodzie, około 0 st. w centrum, do 3 st. na zachodzie i 4 st. na wybrzeżu; w rejonach podgórskich Karpat około -6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na w północnej połowie kraju porywisty, nad morzem także dość silny i w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich. W górach wiatr w porywach do 70 km/h, okresami będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie początkowo możliwe małe. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego. Temperatura minimalna -1 st. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, początkowo północno-zachodni, potem zachodni.

RadioZET.pl/PAP