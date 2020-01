Pogoda. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Ślisko na drogach

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak informuje IMGW, basen Morza Śródziemnego i częściowo Bałkany są w zasięgu wyżów. Pozostałą część kontynentu obejmuje rozległy układ niżowy znad Atlantyku. Polska jest w zasięgu zatoki niżowej związanej z tym układem. Z zachodu na wschód przemieszcza się ciepły front atmosferyczny. Za nim zacznie napływać cieplejsze wilgotne powietrze polarne morskie.

W czwartek zachmurzenie będzie duże. Okresami na wschodzie i w centrum opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na zachodzie deszczu. Temperatura maksymalna od 2-4 st. na wschodzie i w centrum do 5-7 st. na zachodzie. Chłodniej na terenach podgórskich Karpat: od -1 do 1 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h, a wysoko w górach do 100 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, na wschodzie kraju deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Podkarpaciu możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Prognozowana suma opadów do 12 mm na północnym zachodzie. Na północnym wschodzie możliwa mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -1-0 st. na wschodzie do 5 st. na zachodzie. Chłodniej na terenach podgórskich Karpat: od -2 do 0 st. Wiatr na północnym wschodzie na ogół słaby, poza tym umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na południu do 75 km/h, wysoko w górach do 130 km/h, południowo-zachodni.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie będzie całkowite z przejaśnieniami. Okresami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna 4 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie również całkowite. Okresami opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura minimalna 2 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy.

RadioZET.pl/PAP