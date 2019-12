W sobotę w przeważającej części kraju możemy spodziewać się opadów śniegu. Temperatura maksymalna od -2 st.C miejscami na wschodzie do 3 st.C na północnym zachodzie; w obszarach podgórskich od -5 st.C do 0 st.C. W Tatrach i Sudetach porywy wiatru do 80 km/h i tam wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Jak informuje IMGW, południowo-wschodnie i północno-zachodnie krańce Europy obejmują niże. Pozostałe obszary kontynentu są w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Niemcami. Wyż ten kształtuje pogodę także w Polsce. Z północy napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północnym zachodzie. Miejscami przelotne opady śniegu. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, w Sudetach o 5 cm. Temperatura maksymalna od -2 st.C miejscami na wschodzie do 3 st.C na północnym zachodzie; w obszarach podgórskich od -5 st.C do 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, na południowym wschodzie w porywach do 65 km/h, północny. W Tatrach i Sudetach porywy wiatru do 80 km/h i tam wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu. Bez opadów jedynie na północnym zachodzie. Przyrost pokrywy śnieżnej w Beskidach o 8 cm. Temperatura minimalna od -7 st.C na północnym wschodzie do -2 st.C na zachodzie; w obszarach podgórskich od -8 st.C do -4 st.C, a nad morzem od -1 st.C do 1 st.C. Spadek temperatury poniżej 0 st.C będzie powodował miejscami oblodzenie nawierzchni dróg i chodników. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie okresami porywisty, północny, skręcający w drugiej połowie nocy na kierunki zachodnie. Porywy wiatru w Tatrach do 80 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna 0 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, chwilami porywisty, północny. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe opady śniegu. Temperatura minimalna -3 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.

