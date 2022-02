Pogoda na dziś. Ostatni dzień ładnej aury. Nadciąga załamanie pogody

Niedziela w całym kraju będzie bez opadów, z dodatnimi temperaturami. Od poniedziałku spodziewane jest pogorszenie pogody. We wtorek od zachodu do Polski napłynie strefa opadów.

Pogoda w niedzielę 13 lutego będzie kształtowana przez rozległy wyż z centrum nad Karpatami. Do kraju napływa chłodne powietrze polarno-morskie. Według prognozy pogody przygotowanej przez synoptyków IMGW cały dzień zapowiada się słonecznie i bez opadów.

Pogoda na dziś - niedziela 13 lutego. Nadciągają ulewy

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 7 stopni na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat termometry pokażą około zera stopni. Na przeważającym obszarze kraju wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty. Nad morzem i w rejonach podgórskich do 55 km/h, w górach do 75 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek chwyci mróz. Temperatura spadnie do -6 stopni na południowym wschodzie, -4 na wschodzie i -2 w centrum kraju. Nad morzem prognozowane jest około 2 stopni Celsjusza. W dolinach Karpat termometry wskażą od -11 do -14 stopni Celsjusza.

W poniedziałek zacznie się wzmagać siła wiatru wiejącego z kierunku zachodniego. Na krańcach południowo-wschodnich mogą pojawić się pierwsze opady deszczu. Według synoptyków we wtorek do Polski od zachodu zacznie wchodzić strefa opadów, która będzie nam towarzyszyć przez kolejne kilka dni.

