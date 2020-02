Pogoda. Pochmurno i deszczowo. Na południu opady śniegu

W poniedziałek w większości kraju będzie pochmurno i deszczowo.W północnej połowie kraju i na terenach podgórskich także opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 3 stopni C na północnym wschodzie do 9 stopni C na zachodzie.

Jak informuje IMGW, południowo-zachodnia Europa jest pod wpływem wyżu, pozostały obszar kontynentu znajduje się w zasięgu ośrodków niżowych znad północno-zachodniej Rosji i rejonu Wysp Brytyjskich. Ze wspomnianymi niżami związane są układy frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu niżu znad północno-zachodniej Rosji, na krańcach południowych i zachodnich zaznacza się strefa frontu okluzji (okluzja to zjawisko związane z połączeniem się bardziej aktywnego frontu chłodnego z powolniejszym frontem ciepłym). Z północnego zachodu będzie napływało wilgotne powietrze polarne morskie. Wzrost ciśnienia.

W poniedziałek zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na zachodzie i południu, opady deszczu, w północnej połowie kraju i na terenach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach o 10 cm. Temperatura maksymalna od 3 stopni C na północnym wschodzie do 9 stopni C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem początkowo dość silny, na Podhalu w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W szczytowych partiach Tatr porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach o 10 cm. Temperatura minimalna od 0 stopni C do 4 stopni C, chłodniej na północnym wschodzie i w dolinach górskich oraz lokalnie na Kaszubach: około -1 stopień C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W Tatrach porywy do 60 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

W Warszawie w poniedziałek w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 5 stopni C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże i okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 1 stopień C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy, nad ranem wzmagający się do umiarkowanego, zachodni.

