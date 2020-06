Prognoza pogody: we wtorek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, zwłaszcza na północy, wschodzie i w centrum kraju, aż do wystąpienia miejscami przelotnych opadów deszczu. Bez opadów na zachodzie i południowym zachodzie.

Jak informuje IMGW północno-zachodnie, północne i wschodnie rejony Europy są w zasięgu niżu znad Skandynawii i związanych z nim zatok niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar kontynentu znajduje się w zasięgu wysokiego ciśnienia. Polska jest w zasięgu klina wyżu znad południowej Europy. Od zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie.

We wtorek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, zwłaszcza na północy, wschodzie i w centrum kraju, aż do wystąpienia miejscami przelotnych opadów deszczu. Bez opadów na zachodzie i południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od 20 st. na północy do 24 st. na południu, chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich, od 18 st. do 20 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i północnym zachodzie okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Nad ranem, głównie na południowym wschodzie, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 11 st. do 16 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 23 st. Wiatr umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna około 13 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

RCB: po przejściu frontu burzowego ponad 1,3 tys. podtopień, uszkodzone budynki, zalane drogi

Przez Polskę przeszły gwałtowne burze i ulewne deszcze. Najtrudniejsza sytuacja była na Mazowszu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Jak poinformował we wtorek rano wicedyrektor RCB, wskutek nawałnic łącznie zostało uszkodzonych ponad 100 budynków, a ponad 1,3 tys. zostało podtopionych.

"KRAJ - skutki frontu burzowego - uszkodzonych zostało 78 budynków mieszkalnych, 49 gospodarczych, 1 314 podtopionych. Doszło do zalania 241 dróg. W kulminacyjnym momencie bez prądu pozostawało 14 262 odbiorców, obecnie - 4,1 tys. (woj. świętokrzyskie - 1 675, podlaskie - 1 193)" - napisał na Twitterze wiceszef RCB Grzegorz Świszcz.

RadioZET.pl/ IMGW/ PAP