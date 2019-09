Pogodna aura w całym kraju. Miejscami możliwe słabe opady

Pogodna aura w większości kraju - taka będzie sobota. Miejscami możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 st. na północnym wschodzie, 15 st., 18 st. na przeważającym obszarze, do 21 st. na południowym zachodzie.

W sobotę na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Miejscami na północnym zachodzie oraz wschodzie słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 st. na północnym wschodzie, 15 st., 18 st. na przeważającym obszarze, do 21 st. na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północnym wschodzie zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Miejscami mgły, ograniczające widzialność do 400 m, a w kotlinach sudeckich do 200 m. Temperatura minimalna od 3 st. w obszarach podgórskich, 6 st., 9 st. na przeważającym obszarze, do 11 st. nad morzem. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, jedynie na południowym zachodzie z kierunków południowych.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna około 16 st. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie początkowo umiarkowane, od zachodu stopniowo malejące. Temperatura minimalna 8 st. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

