Pogoda na środę 16 września. Upał z temperaturami blisko 30 stopni Celsjusza przeniesie się do centrum i na południe kraju. Poza tym od 20 do 23 stopni. Wiatr umiarkowany. Symboliczne opady mogą wieczorem pojawić się na wybrzeżu.

Prognoza pogody na środę 16 września. Pogoda w Polsce jest kształtowana przez zatokę niżu znad Skandynawii. Do kraju napływa bardzo ciepła masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - środa 16 września

W środę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na Pomorzu miejscami duże. W szczytowych partiach Sudetów możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 25 do 29 stopni. Chłodniej w pasie nadmorskim, od 20 do 23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich.

W nocy z środy na czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Za wyjątkiem Podkarpacia miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, na południu Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska i Małopolski możliwe lokalne burze. Temperatura minimalna od 12 do 16 stopni. Miejscami na północy kraju oraz w dolinach Bieszczad od 9 do 11 stopni Celsjusza.

Jaka pogoda w Warszawie?

W środę w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 29 stopni. Wiatr słaby, chwilami wzmagający się do umiarkowanego, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Temperatura minimalna około 14 stopni Celsjusza.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/IMGW/PAP